"Un minutu a lassavu...", via Orsi Ferrari capitale delle auto in doppia fila

Le foto allegate si riferiscono a giorni diversi. Tutti i giorni e ogni giorno in via Federico Orsi Ferrari c'è il festival della doppia fila. Ciò significa che in pratica non si può circolare nonostante la strada sia molto larga. Inoltre continuamente ci sono liti per la gente che non può uscire dal parcheggio a causa dei mezzi in doppia fila i cui proprietari arrivano con tutta calma e dicono la solita frase: "miiiii..... un minutu a lassavu". I colpevoli di tutto questo caos sono in ordine di responsabilità i negozi, l'ufficio postale, il centro scommesse. Da molti anni dura questa situazione e la polizia municipale è venuta una sola volta (poche settimane fa) risolvendo il problema per poche ore (c'è stato il fuggi fuggi) ma già il giorno dopo si è ritornati al solito caos.