Nonostante tutta la buona volontà dei cittadini a fare la raccolta differenziata di plastica, carta e cartone, in via dell'Orsa Minore (quartiere Oreto) i rifiuti non vengono raccolti. Guardate voi stessi le foto. "Caro sindaco é sempre colpa del palermitano "brutto, sporco e cattivo"? Oppure le aziende comunali fanno pena? A lei la risposta...".

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Antonio Gambino