Vi segnalo la situaizone di degrado che c'è all'ingresso della scuola primaria e dell'infanzia "Silvio Boccone" in via Oreto. È una condizione molto diffusa in tutta la città, ma credo che sia inaccettabile davanti una scuola, dove si formano i cittadini di domani! Giuseppe Antista (genitore di due alunni del plesso)