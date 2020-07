Traffico paralizzato in via Nicolò Garzilli

Oggi, verso le 11.30, di ritorno da alcune commissioni in zona Fiera (abito da alcuni anni in via Niccolò Garzilli), dopo aver girato con la mia auto in cerca di parcheggio per 40 minuti, ho risolto raggiungendo, a fatica, un autolavaggio in via Trapani, riuscendo così a fare rientro a piedi a casa. Nelle foto via XX settembre, con file di autoveicoli intrappolati nel traffico, macchine posteggiate in curva, sulle strisce pedonali, sul marciapiede. Una cosa mi consola però: i lavori per la pista ciclabile (che bloccano l'altra direttrice di via Villafranca) procedono a pieno ritmo!