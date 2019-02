"Via Nicoletti, via Sferracavallo e via Leone sono pericolose: asfalto pieno di buche"

Segnalo le pessime condizioni in cui versa l’asfalto di via Nicoletti, via Leone, la bretella di collegamento tra la SS113 e via Sferracavallo, nonché via Sferracavallo stessa, situazione che rende pericolosa la circolazione, in particolare per i motociclisti. In via Nicoletti, dopo dei lavori di scavo, l’asfalto è stato solo rappezzato parzialmente. Nel corso dei mesi si sono create profonde buche e il brecciolino, prodotto dalla sabbia usata per riempire gli scavi, è sparso lungo dappertutto con grave pericolo di scivolamento, in particolare per i motociclisti. Situazione identica in via Leone e nella bretella di collegamento tra la SS113 e via Sferracavallo, dove ho rischiato di cadere con la mia moto a causa del brecciolino (la strada non è nemmeno illuminata). Per quanto riguarda via Sferracavallo, lo scorso mese, dopo delle rotture di una tubazione dell’acqua sulla quale l’Amap è più volte intervenuta, l’asfalto successivamente è stato malamente ripristinato e adesso si è completamente sfaldato e presenta grandi buche, inoltre si è creata una grande quantità di brecciolino. Allego alcune foto a titolo di esempio. Spero che tutto venga sistemato prima che qualcuno si faccia seriamente male.