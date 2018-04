Escrementi, vestiti e rifiuti di ogni genere: ecco "la camminata" in via Montepellegrino

Allego alcune fotografie che ho scattato stamane in via Montepellegrino, dove risiedo, e fino a piazza Generale Cascino. La situazione è quella del degrado totale e incontrollato: escrementi di cane dappertutto, oggetti di ogni tipo abbandonati per strada, sedie vecchie, vestiti e tanto altro.

E' diventato quasi pericoloso per la salute camminare lungo questi marciapiedi. Cosa bisogna fare per portare un po’ di civiltà? Tutti noi abitanti del quartiere siamo davvero stanchi e amareggiati soprattutto per il fatto che non viene preso alcun provvedimento!

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Giulia A.Cerniglia