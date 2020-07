Cedimento del manto stradale in via Montalbo: "Ancora non è intervenuto nessuno"

Dopo il cedimento del manto stradale in via Montalbo, nonostante le segnalazioni a chi di competenza, ancora nessuno è intervenuto: "Ma si aspetta che crolli una palazzina?".

Questa in foto è via Stefano Di Chiara, traversa di via Montalbo, ad una 50 di metri dove è sprofondato il signore con la carrozzina elettrica.