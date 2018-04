Segnalo questa voragine sul marciapiede in via Montalbo, altezza del civico 1, da almeno tre mesi. Come si evidenzia dalla foto anche il cartello si è arreso. Ultima segnalazione il 03/04/2018. Bisogna aspettare che succeda come ieri alla Zisa dove un pensionato è finito in ospedale per un marciapiede dissestato?