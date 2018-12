Ho voluto fotografare il degrado e l'inciviltá che regnano sovrane nelle via Ferdinando Ferri, via Andrea Cirrincione e via Minzoni, zona Fiera. Ogni giorno i bambini percorrono queste strade per andare alla scuola elementare Raffaello Lambruschini in via Minzoni: questo è lo spettacolo che vedono. Marciapiedi invasi dalle feci degli animali, oltre che dai rifiuti.