"Non vogliamo vivere tra i rifiuti", residenti "armati" di guanti e mascherina puliscono via Fanara

Esasperati dalla presenza di rifiuti accumulati in strada, due residenti in via Fanara (zona Boccadifalco) si sono "armati" di mascherina e guanti e hanno rimosso personalmente ciò che era stato accatastato.

"Siamo stanchi dei cattivi odori e della sporcizia - spiegano - . La Rap è assente. Dopo svariate segnalazioni all’azienda in oltre un mese, nulla è stato fatto. Così noi abbiamo pulito l’area. Non mi sembra corretto che pur pagando le tasse, debba essere trattato in questo modo. Ci lasciano vivere nella spazzatura, cattivi odori, topi e degrado. Non è competenza di nessuno, alla fine è solo la nostra. Comunque la borgata di Boccadifalco è stata abbandonata da tutti viviamo nel degrado assoluto, vi prego di fare qualcosa, un servizio, siamo abbandonato".