In via Messina Marine una pericolosa (e costosa) perdita d'acqua

Siamo in via Messina marine, non distante da piazza Sperone. Nonostante i vari reclami fatti all'Amap, l'acqua continuava a fuoriuscire in maniera incessante, creando un grave pericolo per tutti i motociclisti che transitavano. Dopo due ore e nessun intervento, hanno provveduto i residenti della zona a otturare il tubo, nonostante non fosse di competenza loro.Sbaglio o fino a qualche mese fa Palermo era a rischio turnazione acqua?!

Segnalazione giunta al numero WhatsApp di PalermoToday 3497605761 da Danilo Imbergamo