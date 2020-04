Via Mendelssohn, rimossi i rifiuti ingombranti

Buongiorno, se possibile vorrei esprimere da parte mia e a nome dei residenti del residence Villa Arena, gratitudine agli operai del servizio di raccolta rifiuti ingombranti che anche in periodi di pandemia effettuano il proprio lavoro con grande meticolosità. Rifiuti ingombranti che i nostri cari concittadini incivili abbandonano in via Mendelsshon nei pressi dell’omonima scuola nonché in un tratto di strada stretta e che impediscono il normale transito di auto e soprattutto pedoni.