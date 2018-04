La differenziata a Palermo funziona a singhiozzo: nel cosiddetto "salotto" della città assistiamo a questo scempio da una settimana. Siamo in via Marchese di Villabianca, dove i turni di raccolta non vengono mai rispettati e il risultato e ciò che viene mostrato.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Andrea Lo Sicco