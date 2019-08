Via Marchese di Villabianca, il cartone non viene ritirato e c'è chi si "diverte" a incendiarlo

In via Marchese di Villabianca il ritiro del cartone non viene effettuato con regolarità. Questo sia per le utenze domestiche sia per quelle commerciali. Le conseguenze sono più di una. Non c'è solo il disagio degli scatoloni in strada, ma si rischiano anche delle "bravate". Qualcuno ha bruciato un paio di scatole davanti all'ottica Stancanelli (cartoni non dell'ottica), con il rischio che l'incendio diventasse ben più ampio e pericoloso.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Paolo Stancanelli