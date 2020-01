Ecco come si posteggia in via Marchese di Roccaforte: una giungla per disabili e genitori coi passeggini

Ecco come si posteggia ogni giorno in via Marchese di Roccaforte. Qui siamo all'incrocio con via La Marmora, a pochi passi da piazza Don Bosco. Siamo nel 2020 ma l'inciviltà regna sovrana: gli automobilisti se ne infischiano di disabili, persone con problemi deambulatori o genitori con passeggini. Più volte noi residenti abbiamo segnalato la situazione ai vigili urbani, ma non possono stare qui 24 ore su 24. Siamo stanchi e arrabbiati!

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Dario Chinnici