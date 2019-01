Pista ciclabile cancellata in via Maqueda: "Palermo, unica città in cui si disincentiva l'uso delle biciclette"

Palermo forse unica città al mondo in cui l'amministrazione comunale disincentiva l'uso delle biciclette!!! Anche nelle centralissime via Maqueda e Corso Vittorio Emanuele (uniche strade di cui il Comune si "prende cura" mentre il resto della città va a scatafascio): c'è spazio per doppia corsia pedonale (oltre ai marciapiedi); c'è spazio per arredi urbani di pessimo gusto; c'è spazio per tavolini di bar e ristoranti; c'è spazio per espositori e merce in strada.

Ma non c'è (e non ci sarà mai con questa Amministrazione) spazio per ciclisti e biciclette! Questa mattina cancellata anche l'ultima finta, e già penosa pista ciclabile di via Maqueda. Certo meglio distruggere la città per piazzare orribili ed obsoleti Tram, almeno quelli portano tanti bei soldini in poche solite tasche!! (Non per niente Palermo è al 106° posto nella classifica sulla Qualità della Vita)