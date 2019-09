"Le vie Toselli, De Cosmi e Trentacoste completamente al buio"

Il comune di Palermo ha il guiness dei primati oltre che per degrado urbano (immondizia, strade colabrodo e segnaletica stradale cancellata) anche per i disservizi. Ci troviamo in via Toselli, De Cosmi, Trentacoste. Strade completamente al buio illuminate con luci fioche delle insegne dei negozi, mettendo a rischio la sicurezza stradale ed anche i pedoni. Congratulazioni al Comune.