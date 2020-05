Escrementi di cani in via Luigi Cosenz. La puzza è insopportabile, siamo stanchi e disgustati, siamo privati anche a suonare dal citofono o avvicinarsi alla colonnina apertura cancello e privati di fare giocare i nostri bambini perché si rischia una epatite provocate dagli escrementi dei cani e il menefreghismo dei proprietari. Chiedo immediato intervento della Rap per disinfettare con prodotti.