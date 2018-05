Segnalo il totale abbandono della postazione decentrata dell'ottava circoscrizione che si trova in via Libertà. Eppure qualcuno del Comune tempo fa disse che sarebbe stata riaperta in poche settimane, ancora aspettiamo. Come si vede dalle foto la situazione è di totale abbandono e mancanza di pulizia. Questo è il servizio offerto dalla nostra Amministrazione comunale.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Giuseppe Maranto