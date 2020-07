La villetta Giuseppe Tricoli, che si trova in via Leonardo da Vinci all'angolo con via Jacopo Tintoretto, è abbandonata dai tempi del lockdown. La si potrebbe riaprire fando una bella manutenzione, invece viene lasciata in asso. Si tratta dell'unico punto di svago per tanti bambini e anziani che vogliono godere di un po' d'aria fresca.