Via Leonardo Da Vinci, semaforo non rispettato: incrocio con via Uditore pericoloso

Volevo segnalare l'incrocio pericoloso di via Uditore/via Leonardo da Vinci, tale incrocio regolato da semafori, puntualmente non viene rispettato da parecchi automobilisti e da quasi tutti i ciclomotori, mettendo in pericolo molti automobilisti rispettosi del semaforo.

Ho segnalato più volte alla polizia municipale presente giornalmente nella vicina piazza Einstein, senza avere mai risultati, ho mandato anche una email per segnalare la situazione chiedendo l'intervento della polizia municipale sul posto, senza avere mai risposta. Spero si possa fare qualcosa prima di leggere brutte notizie per qualche incidente.