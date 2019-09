Per noi abitanti di via Lascaris e via Marco Polo, alla Zisa, è impossibile camminare sui marciapiedi, diventati ormai spazio per esposizione dei mobili. Qualcuno ha occupato tutto lo spazio all'incrocio tra via Lascaris e via Marco Polo.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da un residente che preferisce restare anonimo