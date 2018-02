Salve, scrivo per la situazione disastrosa in cui si trovano le strade palermitane e per l'errata e non curante modalità dei lavori per l'open fibra. Le foto che allego sono di via Lancia di Brolo e via Cataldo Parisio, inoltre la prima che ho citato, la sera è completamente al buio ed è molto pericoloso. Ha gia causato piccoli incidenti, spero non si debba arrivare a situazioni più gravi. Cordiali saluti