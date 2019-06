Via Sebastiano la Franca: questo è quello che rimane dopo il passaggio degli operatori ecologici. Viviamo tra zanzare, scarafaggi, topi e gabbiani. Non si può neanche aprire la finestra per far cambiare aria perché entra solo puzza.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Michelina Nucera