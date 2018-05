Zona Tribunale, l'immondizia di prima mattina...

Buongiorno a tutti! Alle 8 del mattino ecco come si presenta la zona Tribunale. Sì, proprio quella città che quest'anno è la Capitale della cultura! Questo scenario per gli abitanti della zona ormai è diventato il "quotidiano" ed è una situazione che non si tollera più!!

Il Sindaco deve assolutamente intervenire coinvolgendo le forze dell'ordine a questo punto e attivando controlli a tappeto! La gente abbandona spazzatura a qualsiasi ora e da qualunque parte... se fare la differenziata significa essere sommersi ogni giorno dall'immondizia meglio non farla. Considerando che anche il servizio lascia molto a desiderare con giorni e ritiri non rispettati correttamente.