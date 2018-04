Via Tenente Ingrao, non c'è differenziata ma solo indifferenza

A due giorni dall'inizio ufficiale della raccolta differenziata della zona Politeama-Massimo, questo è lo scenario che si presenta sotto gli occhi di tutti. Passando da via Tenente Ingrao a via Re Federico fino ad arrivarein via Villa Florio, la situazione è veramente sconfortante! La gente incivile ci mette sicuramente del suo, ma la totale indifferenza da parte delle istituzioni competenti lascia l'amaro in bocca.

E' vero che ci sono sacchetti di spazzatura abbandonati da tutte le parti a causa della mancanza dei cassonetti, ma è anche vero che ci sono montagne di ingombranti abbandonati nei giorni precedenti l'inizio ufficiale della differenziata, che non sono stati rimossi. E la rimozione da parte della Rap doveva essere tempestiva proprio per dare un segnale positivo alla cittadinanza che vuole fare seriamente la differenziata. Al contrario lo stato di totale abbandono e indifferenza, lascia solo un segnale negativo .e la gente continua ad accumulurae spazzatura su spazzatura!

Io sono una cittadina che la differenziata già la faceva e che continua a farla, ma penso che se non arriveranno dei segnali forti da parte delle Istituzioni e soprattutto i famosi controlli di cui tanto si vocifera ma che nessuno ha mai visto! Anche le persone di buona volontà a lungo andare si stancheranno!