Questo lo scempio che presentiamo ai nostri turisti all'uscita della metropolitana di via Imperatore Federico. Questi contenitori sono diventati la discarica della città, ogni mattina vengono da altre parti della città per depositate i loro rifiuti. Occorrono più controlli per i cittadini che non anno rispetto.

