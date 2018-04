Incidente in via Imera, si ribalta con l'auto. E' accaduto ieri pomeriggio all'angolo con via Dossuna dove il conducente di una Fiat Panda si è ritrovato poggiato sul fianco della sua utilitaria all'incrocio con via D'Ossuna. Per lui solo tanta paura e nessuna conseguenza fisica. "Quell'incrocio è pericoloso - spiega nella segnalazione Diego Lupo - perchè privo di segnaletica stradale". Sul posto il 118 e una volante della polizia.