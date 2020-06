Da vari giorni si presenta una vera e propria discarica abusiva in zona Guadagna. I residenti lamentano cattivo odore e presenza di insetti e ratti. Il comitato civico gestito da Romano Nicolò Tessetato segnala da molto tempo su richiesta dei residenti una situazione di degrado. Chiediamo agli organi competenti di vigilare l'abbandono illecito dei rifiuti, in quanto possono essere molto pericolosi per l'ambiente e per la salute.