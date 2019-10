Via Li Bassi, i rifiuti abbandonati si moltiplicano

Ormai da diverse settimane in via Giuseppe Li Bassi, all'altezza del civico 72, regna la più totale anarchia. Oltre ai famosi mobili (che proprio oggi hanno compiuto un mese) intorno ci sono vari sacchetti di rifiuti che inspiegabilmente la gente butta fuori dai cassonetti. Spesso la Rap viene in questa via svuotando solamente i cassonetti.