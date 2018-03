Via Di Marzo, esempio di parcheggio selvaggio nel posto riservato ai ciclomotori

Salve, questa mattina, come ogni mattina mi recavo nel luogo di lavoro (vià Libertà), e come sempre parcheggio il motorino in via Gioacchino Di Marzo angolo via Libertà, e nei posti a noi dedicati ho trovato un'auto parcheggiata che occupava almeno 5 spazi per motorini. Preciso che non è la prima volta che trovo sempre la stessa autovettura parcheggiata nel posto dei motorini. Grazie