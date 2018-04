Zona via Da Vinci, strada senza illuminazione pubblica da 40 anni

La via Corrado Giaquinto, traversa dell'asse viario di Via Leonardo Da Vinci dopo la rotonda Einstein, è una strada comunale che non gode dell'illuminazione pubblica in quanto non sono mai stati fatti lavori per mettere i pali della luce.

Io mi chiedo come da 40 anni non sia stato risolto questo problema, dato che la strada suddetta è ad alta densità abitativa e la gente spesso dopo il tramonto ha paura ad uscire da casa per ovvi motivi di sicurezza.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Giorgio Priolo