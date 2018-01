Strade al buio alla Noce, esplode il problema sicurezza

Niente illuminazione in due strade della Noce. E' quello che succede in via Geremia e in via Noce, dove da tanti giorni non funziona più un palo della luce (via Geremia) ed un altro (via Noce) è stato rimosso. La visibilità è bassa e di conseguenza la sicurezza è scarsa. Questo rende pericoloso delle semplici azioni quotidiane come passeggiare il proprio cane o come andare a comprare il pane. La nostra speranza è che l’amministrazione comunale si occupi di tutta la città e non solo di alcuni quartieri.