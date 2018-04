Via Generale Magliocco vietata alle persone in carrozzina. E' l'ennesima denuncia che mi trovo e condividere con voi come sempre in una città in aggiunta, sottolineo, capitale della cultura 2018. Secondo voi è mai possibile una barriera architettonica del genere? mi sforzo di capire che forse è per non far parcheggiare le auto, vista l'inciviltà assurda delle persone. Ma quando si mettono alcuni paletti che poi, inevitabilmente, diventano delle barriere architettoniche , non si pensa ai mille problemi che si possono procurare alle persone? In questo caso, perché mi tocca da vicino, mi riferisco alle persone in carrozzina, in quanto non potendo passare, sono stato costretto a tornare indietro al punto in cui mi trovavo in precedenza, poi penso anche alle mille difficoltà che può incontrare una mamma con un passeggino... quindi mi chiedo ma è possibile non pensare a cose così elementari?