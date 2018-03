Rifiuti di ogni genere sono accatastati in strada tra via Omodei, via Ugo Bassi e via Albanese, a ridosso della Banca popolare Sant'Angelo e dietro il locale Reloj. Un abbandono massiccio, nonostante le telecamere della banca e del rifornimento carburanti. Ormai il degrado dura da anni, anche dopo infinite segnalazioni.