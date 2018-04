Rifiuti in strada, clochard abbandonati e degrado: inaccettabile per la "città della cultura"

Ma come si può restare indifferenti davanti alle immagini scattate in pieno centro storico? La nostra città invasa da turisti e, nello stesso tempo, devastata da degrado e muta testimone di povertà ed abbandono. Quella persona distesa sui materassi fra i rifiuti in via Firenze, come se fosse un oggetto abbandonato e non un essere umano, è uno schiaffo a tutti noi. Come si può permettere tutto questo, proprio ai piedi del Palazzo Pretorio? Gli occupanti del Palazzo dovrebbero scendere in strada per rendersi conto del livello di degrado in cui i cittadini sono costretti a vivere giorno dopo giorno, sopportando disagi che nessun titolo di "capitale di..." potrà alleviare. La città chiede il cambiamento verso la normalità, quel cambiamento che la gente non avverte perché alla città mancano i servizi essenziali. Invece di gioire, com'è naturale, per il titolo di capitale della cultura, noi cittadini abbiamo la sensazione di precipitare nell'abisso.