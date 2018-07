Via Filippo Corazza, pochi servizi e molto degrado

Da tempo invio Pec al Comune, a tutti i servizi interessati, ma non succede nulla. Non risponde quasi nessuno. La situazione di degrado rimane tale e quale in una delle strade del netto storico palermitano ricco di presenze del Liberty palermitano. E' presente un gruppo Fb come comitato di cittadini dove inseriamo continuamente le situazioni di degrado anche da lì nessun riscontro (https://www.facebook.com/groups/viafilippocorazza).

Ci chiediamo se anche questa bella parte di Palermo debba subire tale trattamento e chiediamo da tempo di multare i cittadini incivili che non rispettano i regolamenti comunali in vigore. Neppure questa sollecitazione ha avuto esito. Ci aspettiamo che i controlli vengano fatti e i servizi vengano espletati, spazzamento e raccolta ingombranti ormai una piaga non solo in questa zona della città.