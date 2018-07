Da settimane via Filiciuzza, strada trafficatissima e via d'accesso per l'ospedale Policlinico, l'ospedale Civico e il cimitero Sant'Orsola, è diventata una discarica. Una vergogna indicibile.

Segnalazione inviata alla redazione di PalermoToday al numero Whatsapp 349 76 05 761 da Andrea Lo Iacono.