Da anni la via V.F.34 è motivo di disagio: in pratica non si trova da nessuna parte e siamo costretti a dare come indicazione l'indirizzo di un'altra persona per far si che si riesca a trovare questa strada che si trova precisamente al civico 39/a di via Agnetta. Allego foto di Google Maps con una freccia che indica con precisione dove si trova questa via.