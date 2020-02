Via Evangelista di Blasi, materasso e mobili in strada da oltre un mese

Come si vede dalla foto i rifiuti ingombranti abbandonati in via Evangelista Di Blasi sono ancora al loro posto pur avendo inviato, da oltre un mese le segnalazioni alla Rap tramite la loro applicazion. Allora mi chiedo a cosa serve creare un'applicazione se poi neanche ne tengono conto. Una vergogna di ditta, poco seria e che se ne frega altamente delle segnalazioni, ovviamente il Comune di Palermo non tutela i cittadini.