Il gruppo Occupiamoci di Monreale: "40 famiglie ostaggio di una frana da 5 anni"

Da oltre cinque anni i residenti di via Esterna San Nicola a Monreale sono costretti a convivere con una situazione di estrema emergenza dopo che una frana ha fatto cedere un tratto della sede stradale. Così 40 famiglie sono quasi impossibilitate al transito a causa del pericolo di un ulteriore cedimento della voragine. Tante promesse e i sopralluoghi di tecnici e autorità ma, ad oggi, ancora nulla di fatto. I cittadini sono stanchi di vivere nella paura. Peraltro ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco non possono transitare. Il transito, addirittura, è stato vietato dalla pubblica amministrazione agli stessi residenti. Il gruppo civico Occupiamoci di Monreale si è attivato per segnalare tale situazione alle autorità competenti ed è stato effettuato un sopralluogo dai vigili del fuoco che hanno relazionato di un tratto stradale da recintare quantomeno opportunamente come prescrive la normativa intimando l'amministrazione a provvedere.