Siamo nella zona Sperone-Roccella, non lontano dal centro commerciale Forum. Due vie strade: via Enrico Mattei e via Ducrot sono piene in tutta la loro estensione di materassi, frigoriferi e mobilia varia. Tra l'altro molti rifiuti sono già in cenere pera incendi immagino. E' una vergogna, non vi è nessun tipo di controllo.