"Tutti in allarme per il Coronavirus, ma non ci curiamo di rifiuti e sporcizia"

In una situazione molto delicata, dove siamo tutti in allerta e in tanti usano mascherine, guanti e disinfettanti, proprio dietro al Teatro Politeama ti ritrovi la strada chiusa per i lavori in corso e devi anche passare in mezzo a questa discarica a cielo aperto!!! La cosa che mi stupisce è proprio che quel tratto è frequentato da forze dell'ordine tutto il giorno perchè le auro delle forze dell'ordine sostano proprio li. Quando si dice "la Giustizia non guarda in faccia nessuno".