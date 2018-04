Questa non è Palermo, la città che tutti amiamo. Vergognosamente dimenticata e lasciata alla cattiva educazione dei cittadini, mentre chi dovrebbe sorvegliare fa solo chiacchiere nei salotti. Ecco via Don Orione angolo via Nicolò Spedalieri. La "foresta" invade il marciapiedi del liceo linguistico statale "Ninni Cassarà", accanto all'istituto alberghiero "Paolo Borsellino".