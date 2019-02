Volevo segnalare la presenza di spazzatura e feci di animali ovunque, anche sui marciapiedi, in via don Orione e nelle vie limitrofe. Le foto sono di via don Orione e via don Gnocchi. Bisogna fare lo slalom camminando sui marciapiedi oppure camminare in mezzo alla strada, sicuramente più pulita dei marciapiedi. Non si vede uno spazzino da mesi. In una delle foto si può notare un cassone per il materiale di risulta presente sul marciapiede da mesi. Sta diventando invivibile.