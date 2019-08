Via Domenico Russo al buio da mesi, cresce il rischio di rapine e incidenti

Volevo segnalare la mancanza dell'illuminazione pubblica da mesi in via Domenico Russo, zona Calatafimi alta. Da mesi i pali dell’illuminazione pubblica sono stati rimossi e la strada è rimasta al buio. Nonostante i vari reclami all’Amg nulla è stato fatto. Il tutto provoca un grave pericolo per l’incolumità dei cittadini sia per rapine e sia per incidenti stradali.