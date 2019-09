Via Di Marco, mini discarica ormai perenne in strada

Ormai da quasi tre anni questa è la situazione in via Di Marco. Ogni settimana, massimo 14 giorni, si crea una piccola discarica.

L'immondizia è buttata dove non si dovrebbe. La campana per la raccolta del vetro è svuotata veramente di rado e, come se non bastasse, i rifiuti ingombranti vengono lasciati in strada. Alcune volte con tanto di scritta "X RAP" (falsa) .... nel senso che mettono il foglio solo per non farsi rimproverare se qualche cittadino vede chi li getta. I rifiuti in foto sono stati abbandonati l'8 luglio scorso.