I residenti nei pressi di via Di Marco hanno diligentemente fatto la raccolta differenziata e hanno gettato il vetro nell'apposita campana. O meglio, avrebbero voluto. Il contenitore è stracolmo e i sacchetti sono stati abbandonati in strada. Non sarebbe meglio svuotare le campane e invogliare così i cittadini a smaltire correttamente i rifiuti?

Segnalazione inviata a PalermoToday da Tommaso Romano