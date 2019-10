Borgo Vecchio, "porta a porta" fuori controllo: la vergogna di via della Cera

La raccolta differenziata con il metodo del "porta a porta" continua ad essere un flop, in particolare nel quartiere di Borgo Vecchio. Nella foto una delle tante discariche presenti nel quartiere, in via della Cera all'angolo con la via Domenico Scinà. Molti residenti non vogliono adeguarsi al nuovo metodo di raccolta e preferiscono abbandonare sacchetti di rifiuti indifferenziati agli angoli delle strade e sui marciapiedi.

I residenti che effettuano la differenziata sono stanchi di veder vanificato ogni loro sforzo ed avere un quartiere sporco e sprofondato nel degrado. Le varie discariche abusive sono state più volte segnalate dai cittadini alla polizia municipale poiché questa possa intervenire e predisporre controlli per sanzionare gli incivili e ridare decoro ai siti interessati. Ma nulla è cambiato.

I residenti del quartiere però non ci stanno più e dopo aver segnalato alla Rap e ai vigili i continui abbandoni di rifiuti, con gravi ripercussioni anche sulla salute pubblica, sono pronti a ricorrere all'autorità giudiziaria al fine di segnalare quanto accade ed eventualmente far emergere omissioni ed inadempienze da parte di chi dovrebbe vigilare e controllare.