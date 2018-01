Stamani un cinghiale è entrato nella scuola elementare Caponetto di Tommaso Natale scatenando il panico tra i presenti e ha ferito uno dei custodi. A quanto pare non è il solo esemplare in giro. Questo video è stato girato nel pomeriggio in via dell'Olimpo. Un altro animale correva "indisturbato" tra le auto.

Video inviato alla redazione di PalermoToday da Giacomo Riggio